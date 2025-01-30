شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة أولى وثانية إعدادى بالجيزة متاحة الآن فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الإدارات التعليمية بالجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي، اليوم الخميس 30 يناير 2025، داخل المدارس، في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل (من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي) والشهادة الإعدادية، للمدارس الحكومي والخاص، إلكترونيًا، على موقعها الرسمي، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وبدأت الإدارات التعليمية إتاحة نتائج صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، في كشوف واضحة بلوجة الإعلانات داخل المدارس، دون تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى.

وأوضحت الإدارات، أن تقييمات الفصل الدراسى الأول لا يحدد فيها حالة الطالب راسب أو ناجح ولكن يتم تحديد حالة الطالب نهاية العام الدراسى بعد أداء الامتحان فى الترم الثانى، حيث أن درجات الطالب فى الفصلين الدراسيين مكملتين لبعضهما.

وانتهت امتحانات الفصل الدراسى الأول، لجميع الصفوف الدراسية، الخميس 23 يناير الجارى، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وبدأت إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، رسميًا، وفق المواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازةً نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.