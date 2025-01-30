شكرا لقرائتكم خبر عن وصول المحتجزين أربيل يهود وجادى موزيس إلى خان يونس تمهيدا لتسليمهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المحتجزان أربيل يهود وجادى موزيس إلى خان يونس تمهيدا لتسليمهما إلى الصليب الأحمر الدولى وتسلم الصليب الأحمر الدولى المجندة الإسرائيلية آجام برجر من أحد المواقع فى جباليا، فى شمال قطاع غزة. تعد برجر المحتجزة الخامسة التى يتم إطلاق سراحها بعد بدء عمليات تبادل الأسرى والمحتجزين مقابل 50 من الأسرى الفلسطينيين.

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