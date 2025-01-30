شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حادث اصطدام طائرة بمروحية عسكرية قرب واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

اصطدمت طائرة تجارية بمروحية عسكرية بالقرب من مطار ريجان الوطنى فى العاصمة الأمريكيى واشنطن حوالى الساعة التاسعة مساء الأربعاء.

وسقطت كلا الطائرتان، طائرة نفاثة من طراز إمريكان إيجل ومروحية بلاك هوك عسكرية، فى نهر بوتوماك. وكان هناك 63 شخصا على متن الطائرة وثلاثة أشخاص على متن المروحية.

وتقول شبكة NBC News إن حادث اصطدام طائرة بمروحية وقع قبل التاسعة مساءً بقليل بتوقيت شرق أمريكا، الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة. ولا يزال عدد الضحايا غير معروف، حيث لا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وقال الرئيس دونالد ترامب فى بيان خلال الساعات الماضية إنه تم إطلاعه على الحادث بشكل كامل، ووجه الشكر للمستجيبين الأوائل وقال إنه سيقدم مزيد من التفاصيل عند ظهورها.

وتم إغلاق مطار ريجان حتى الحادية عشر صباح الخميس، السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

طائرة الركابكانت طائرة أمريكان إيجل الرحلة رقم 5342، تحمل على متنها 60 راكبا، وطاقم مكون من أربعة أفراد. وكانت متوجهة من ويتشيتا بولاية كنساس إلى مطار ريجان الوطنى فى أرلينجتون بولاية فرجينيا، عبر خط واشنطن مباشر، وفقا للخطوط الجوية الأمريكية. ووقع الاصطدام قرب المطار.

وقالت شركة "أمريكان إيرلاينز" إنها كانت على اتصال مع السلطات وتساعد فى جهود الاستجابة. وأشارت الشركة إن قلقها كان الركاب والطاقم على متن الطائرة.

وأعلن الاتحاد الوطنى لرياضة التزلج الفنى الشتوية أن "عددا من أعضاء من مجتمع التزلج " كانوا على متن الطائرة.

وقال اتحاد التزلج الفني الأمريكي في بيان "كان هؤلاء الرياضيون والمدربون وأفراد الأسرة عائدين إلى ديارهم من معسكر التنمية الوطني الذي أقيم بالتزامن مع بطولة التزلج الفني الأمريكية في ويتشيتا بولاية كنساس".

المروحيةأكد الجيش الأمريكى أن المروحية كانت متن طراز بلاك هوك، وتعمل انطلاقا من فورت بيلفوار بولاية فرجينيا.وقال مسئول بالجيش إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن المروحية، وأنها كانت فى رحلة تدريبية هل هناك ناجون؟تقول إن بى سى واشنطن إن الطواقم انتشلت جثث الأشخاص الذين لقوا حتفهم فى الحادث، وتتواجد فرق البحث والإنقاذ فى نهر بوتوماك. ولم يحدد المسئولون عدد الضحايا بعد.

ويعمل الإف بى أى مع الوكالات المحلية للبحث عن ناجين، وفقا لبيان. كما يشارك رجال الإطفاء فى عملياتا لغوص ، بحسب ما أعلن الرئيس العام للاتحاد الدولى لرجال الإطفاء على منصة X.