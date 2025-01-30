شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المصحف بالأزهر تحذر المحرفين لكتاب الله وتتوعد المخالفين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة المصحف بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أنه في حال وجود خطأ بإحدى نسخ المصاحف وتم اكتشافه من أحد الناس عليه أن يتوجه إلى مقر اللجنة بـ مجمع البحوث الإسلامية بمدينة نصر ومعه النسخة مصحوبة بشكوى ويتم عرض الموضوع على لجنة مراجعة المصحف ويتم كتابة تقرير بالأخطاء ثم يتم مخاطبة الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لإعمال شئونها تجاه الدار المخالفة.

الضوابط الخاصة بتقديم الأعمال لإدارة المصحف الشريف



كما حددت لجنة مراجعة المصحف ضوابط من يرغب التقدم لطباعة المصحف الشريف، ومنها أن يقدم المصحف الشريف من خلال مطبعة أو مكتبة أو دار نشر، عدم استخدام التلوين بداخل النص القرآني، تقدم كتب علوم القرآن من خلال صاحب الشأن مع إحضار إقرار من دار نشر أو مطبعة بطباعة الكتاب، تقدم التلاوات القرآنية المسموعة والمسجلة على الأقراص المدمجة من صاحب الشأن أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي موثق.

اللوائح المنظمة لتقديم طلب طباعة المصحف



ووضعت اللجنة لوائح منظمة لطباعة المصحف وهو أن يقدم المصحف الشريف من خلال مطبعة أو مكتبة أو دار نشر، اما الأوراق المطلوب استيفاؤها على أن يتم إحضار الأوراق للمطبعة منفردة أو مطبعة مع دار النشر متضامنتين وهي: صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة وإقرار من المطبعة بالتزامها بطباعة المصحف الشريف لدار النشر أو المكتبة، يكون التقدم بهذه المستندات ومتابعة كافة الأعمال من صاحب الشأن أو من يفوضه على أن تكون جميع المستندات سارية مع إحضار الأصل للاطلاع، تقديم إقرار بأن الخط المكتوب به المصحف المقدم يخص الدار ولا يخص أي دار أخرى وفي حالة ما إذا كان المصحف المقدم مجزأ يتم كتابة إقرار بوضع صورة التصريح على كل جزء من أجزاء المصحف، و إحضار نسختين من العمل المقدم للمراجعة للحصول على إذن الطبع.