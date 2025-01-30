شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء مستقرة بكافة الأنحاء وتحذير من ظاهرة جوية مؤثرة على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أجواء مستقرة على كافة الأنحاء، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى 22 درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: وتبقى الشبورة المائية صباحاً هى الظاهرة المؤثرة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة أحياناً.

ويسود اليوم الخميس 30 يناير 2025، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا كثيفة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة، والصغرى 10، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.