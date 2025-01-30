شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بمحافظة الشرقية ويوصى بصرف مكافأة والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، عددًا من المنشآت الطبية بمحافظة الشرقية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنوابه بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من مدى تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل جولته بتفقد مركز البحوث الميدانية والتطبيقية، وتابع الأعمال الإنشائية والتطوير بالمركز، وتابع مدى جودة وصيانة الأجهزة المعملية، حيث أوصى بضرورة الصيانة الدورية لهذه الأجهزة، وذلك بالتعاون مع المعمل المشترك بالزقازيق وإعادة التوزيع للقوى العاملة بالمركز مع المنشآت الطبية الأخرى، وذلك خلال مدة 7 أيام فقط.

واستكمل زيارته الميدانية بتفقد مجمع الإمداد الطبي الإقليمي، حيث أشاد بانتظام العمل، موصيًا بأهمية اتخاذ كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية، مع زيادة العاملين بالتخصصات المختلفة، وكذلك أهمية التدريب على نظام سلسلة الامداد، كما تلاحظ عدم وجود علامات توجيهية وارشادية بالمجمع، وأوصى بأهمية وضع العلامات وفقا لنظام موحد مطابق للأماكن المشابهة كما اكد على أهمية الصيانة الدورية لنظام عمل الاطفاء الموجود بالمجمع.

واختتم زيارته بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية بساتين بركات، حيث اطمأن على مدى التزام الفريق الطبي وتواجد العاملين بالوحدة وانتظام العمل بالعيادات وجميع الخدمات الصحية، حيث قام بتفقد غرفة استقبال الطوارئ، واطمئن على توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ ثم حرص "قنديل" على تفقد عيادة طب الأسرة وتردد الحالات وتوافر الأدوية بالصيدلية، كما تفقد غرفة ملفات طب الأسرة، أوصى بضرورة تفعيل وتنشيط التسجيل بالملفات.

وأضاف "عبدالغفار" أن "قنديل" تفقد معمل الوحدة و مدى توافر مستلزمات الفحص ونتيجة الفحوصات الجموعية، أوصى بخصم شهر من العاملين بالمعمل ومشرف المعامل ومدير قسم المتوطنة بالإدارة، نظرًا لتقصيرهم بالعمل، ثم قام بتفقد عيادة الأسنان، وغرفة التطعيمات، وأكد على زيادة عدد جلسات التطعيم ومتابعة المتخلفين عن التطعيمات، كما أوصى بخصم أسبوعين من المراقب الصحي ومشرف الإدارة لتقصيرهم بالعمل، وتفقد ايضا أعمال مكاتب الصحة وخدمات التثقيف الصحي وأكد على مدير مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بضرورة تلافي جميع الملاحظات التي تم رصدها.