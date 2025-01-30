شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تنفيذ خطة الاستعداد للموسم الصيفى القادم وتدوير العمالة بين المحطات والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة الموقف المائى بمحافظة أسوان خلال الموسم الشتوى الحالى، والاستعداد للموسم الصيفي 2025 ، وخاصة بزمام ترعة وادى النقرة وفروعها ، ومتابعة حالة الرى وموقف تشغيل وصيانة محطات الرفع بنطاق المحافظة.

وتم خلال الإجتماع استعراض الموقف المائى بالمحافظة، حيث وجه سويلم باستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الرى ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان بشأن تشغيل المحطات ومتابعة حالة الترع الرئيسية والترع الفرعية الآخذة منها بما يتوافق ومتطلبات الرى بالمنطقة (توقيتات وساعات التشغيل) .

وقد وجه سويلم لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بالاستمرار فى تنفيذ الخطة الزمنية الموضوعة والتى تتضمن كافة الإجراءات والأنشطة المطلوب تنفيذها للتعامل مع الموسم الصيفى القادم بكفاءة لضمان استيفاء الاحتياجات المائية للمنتفعين ، مع قيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء أيضاً بتدوير العمالة بين محطات الرفع المختلفة بنطاق المحافظة بما يضمن توفير العمالة الكافية لتشغيل المحطات بفاعلية وكفاءة .

كما وجه بقيام مصلحة الميكانيكا والكهرباء بسرعة نهو الأعمال اللازمة للتغذية بالتيار الكهربائى لمحطات الطوارئ المقرر تركيبها بمنطقة وادى النقرة لضمان عمل المحطات بكفاءة خلال الموسم الصيفى المقبل ، بالإضافة لصيانة ماكينات الأعشاب بالمحطات لمنع التأثير سلباً على وحدات الرفع بالمحطات وبالتبعية التأثير سلباً على قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة .

وأكد سويلم على أهمية استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمى المياه بزمام ترعة وادي النقرة لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة بما يضمن وصول المياه للنهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين .

كما قام سويلم بالتوجيه لقطاع تطوير الري بوضع خطة تنفيذية لتطبيق التحول للري الحديث بزمام منطقة وادى النقرة بمعرفة المنتفعين بما يحقق الترشيد في إستخدام المياه مع زيادة الإنتاجية المحصولية وهو ما ينعكس على زيادة العائد المادى للمزارعين .

