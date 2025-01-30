شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية إلغاء ترخيص محل تجارى أو صناعى.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أصحاب المحال التجارية والصناعية، عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لإلغاء ترخيص محل.

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة لإلغاء ترخيص محل تجاري أو صناعي، في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله، على النحو التالي:

- أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

- موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

- إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

- ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

- موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

وأوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوبة لتعديل ترخيص محل عام، على النحو التالي:

- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

- توكيل رسمي في حالة الوكالة.

- أصل رخصة المحل لاعتماد التعديل.

- موافقة المالك على التعديل بالنسبة للمحال المؤجرة.

- صورة عقد الإيجار (في حالة تغيير القيمة الإيجارية الناتجة عن التعديلات) والأصل للاطلاع.

- 4 نسخ من الرسومات التفصيلية للتعديلات معتمدة من مهندس نقابي ومستوفاة الدمغة الهندسية.

- الشهادات الصحية (إذا ترتب على التعديل زيادة في عدد العمال).

- صورة البطاقة الضريبية بالنشاط الجديد.

- إيصال سداد رسم المعاينة المبدئي.