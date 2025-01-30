شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح ميناء العريش البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الجهات المختصة إعادة فتح ميناء العريش البحري بشمال سيناء أمام حركة الملاحة، اليوم وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وأكدت مصادر ملاحية استئناف حركة دخول وخروج المراكب بشكل طبيعي، مع استمرار متابعة التغيرات الجوية لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وكان الميناء قد تم إغلاقه مؤقتًا بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها شمال سيناء، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامةالأطقم البحرية.