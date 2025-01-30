شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.. استعلم الآن والان مع تفاصيل الخبر

تتزايد معدلات بحث عدد كبير من أولياء الأمور في محافظة الجيزة عبر محركات البحث عن رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتمادها.

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مساء أمس الأربعاء، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

ويمكن لأولياء الأمور بالجيزة، الاستعلام الآن عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا….

وقال محافظ الجيزة، إن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.90%، حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالب وطالبة من إجمالى عدد 204325 متقدم للامتحانات حضر منهم 203435.

وأضاف المحافظ أن نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى بلغت 98.39% بعد تجاوز 244 طالب وطالبة للحد الأدنى من إجمالى 271 متقدم للامتحانات حضر منهم 248 طالب وطالبة.

وأشار إلى أن نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع بلغت 100%، حيث تجاوز عدد 62 طالب وطالبة للحد الأدنى، وكذا بلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100%، حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 22 طالب وطالبة للحد الأدنى.

ويعتمد تقييم طلاب الشهادة الإعدادية على امتحانيين خلال العام الدراسي بأكمله، أحدهم فى الفصل الدراسي الأول والثانى نهاية العام، حيث أن امتحان الترم الأول مخصص له 140 درجة وهذه الدرجات مكملة لدرجات الطالب فى نهاية العام بواقع 280 درجة مجموع كلى.

وتعتبر درجات الطالب فى امتحانات الشهادة الإعدادية، مهمة كونها تؤهله لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية.