شكرا لقرائتكم خبر عن قراران جمهوريان بالموافقة على دعم لتوظيف الشباب ومشروع الممر الملاحى "فيكتوريا- البحر المتوسط" والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 361 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسى رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقى للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط بمبلغ 2 مليون دولا أمريكى.