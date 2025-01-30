شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الشهادة الإعدادية.. تعرف على المجموع الكلى لنتيجة الترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

بدأت المديريات التعليمية إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية 2025، حيث تحتسب درجات الطالب فى الفصل الدراسي الأول من مجموع كلى 140 درجة بالإضافة إلى 140 درجة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ليصبح المجموع النهائي للصف الثالث الاعدادي 280 درجة للعام الدراسي بأكمله

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح تصل لقرابة 85.90%

وشددت المديريات التعليمية على أنه يتم إتاحة الاستعلام على نتيجة الطلاب فى الترم الأول مجاناً، مشيرة إلى أن نتائج بامتحانات الترم الأول يتعرف منها الطلاب على مستواهم وتقييمات الفصل الدراسي الأول لا يحدد فيها حالة الطالب راسب أو ناجح ولكن يتم تحديد حالة الطالب نهاية العام الدراسى بعد أداء الامتحان فى الترم الثانى، حيث أن درجات الطالب فى الفصلين الدراسيين مكملتين لبعضهما.

وأوضحت المديريات التعليمية أنه بعد إعلان النتائج سيتم منح الطلاب فرصة تقديم طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وسنوات النقل مع التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة لفحص التظلم، مؤكدة على أنه يتم فحص التظلمات وليس إعادة تصحيح كراسات الإجابة مرة أخرى ، موضحة أنه بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من الموجهين العموم كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته، مضيفة أن فترة التظلم لصفوف النقل أسبوعا من اليوم الثانى لإعلان النتائج وتقدم فى المدارس والشهادة الإعدادية 15 يوماً وتقدم فى الكنترول.