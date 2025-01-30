شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الطيران الحكومى الأمريكى يدعو لصلاة جماعية من أجل ركاب طائرة واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

أعلن متحف الطيران الأمريكي في كانساس، تنظيم صلاة جماعية، من أجل ركاب طائرة واشنطن، اليوم الخميس في 12 ظهرًا بتوقيت واشنطن، في قاعة مجلس مدينة ويتشيتا.

ووفقًا لما ذكره المتحف في منشور على فيسبوك، فإن الجميع مدعوون للانضمام إلى الصلاة ودعم المجتمع الأمريكي.

وأضاف المتحف: "لقد عانى مجتمعنا وأمتنا الليلة من مأساة هائلة عندما اصطدمت طائرة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 5342 بطائرة هليكوبتر عسكرية في الهواء.. وبينما ننتظر أخبارًا عن 64 شخصًا كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية و3 أشخاص على متن المروحية، فإن أفكارنا وصلواتنا مع كل المتضررين من هذه المأساة وكذلك مجتمع الطيران".



