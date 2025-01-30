شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يبحث مع نظيره التركي توفير عمالة مصرية مدربة لسوق العمل بأنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير العمل محمد جبران ، مع نظيره التركي وداد إيشيق هان، وذلك على هامش مشاركة الوزيران في المؤتمر الدولي للعمل المنعقد في الرياض .

وبحسب بيان اليوم الخميس أكد الوزيران على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وفي كافة المجالات .

و تناول اللقاء تفعيل التعاون خلال الفترة المقبلة في تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، و تنقل الأيدي العاملة المصرية للعمل في تركيا ، حيث أوضح الوزير جبران جاهزية وزارة العمل المصرية في توفير العمالة الماهرة والمدربة التي يحتاجها سوق العمل التركي.

واتفق الوزيران على الخطوط الأساسية لصياغة بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنقل الأيدي العاملة ، واتخاذ الاجراءت والخطوات اللازمة للتوقيع عليها وتفعيلها .

من جانبه وجه وزير العمل محمد جبران دعوة إلى نظيره التركي لزيارة القاهرة خلال شهر فبراير المقبل لتفعيل تلك الإجراءات التي جرى الاتفاق عليها.



