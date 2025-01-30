شكرا لقرائتكم خبر عن اللحظات الأخيرة قبل اصطدام طائرتى واشنطن.. طائرة الركاب غيرت مسارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الطيران الأمريكية أن طاقم طائرة الركاب بتعديل مسار الاقتراب نحو مدرج الهبوط، وذلك قبل لحظات من اصطدامها بالمروحية العسكرية فى واشطن.

وبحسب الاتصال الأخير بين برج المراقبة في المطار وطائرة الركاب التي تقل على متنها 64 راكبا قبل اصطدامها بالمروحية العسكرية الأمريكية، إذ تبين طلب مراقبو الحركة الجوية من طائرة الركاب فيما لو كانت قادرة على الهبوط على المدرج الأقصر رقم 33 في مطار ريجان الوطني.

ومن جانبهم، أكد الطيارون أنهم قادرون على ذلك وبعدها سمح المراقبون للطائرة بالهبوط على المدرج رقم 33.

وأظهرت مواقع تتبع الرحلات الجوية أن الطائرة قامت بتعديل مسار اقترابها نحو المدرج الجديد.