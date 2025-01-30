شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان أول أيام شعبان.. إمساكية شهر رمضان 2025 ومواعيد السحور والإفطار والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت دار الإفتاء، أن غدا الجمعة 31 يناير 2025، غرة شهر شعبان لعام 1446هـ، ووفقا للحسابات الفلكية يكون أول أيام شهر رمضان لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، سيكون يوم السبت أول مارس 2025 وذلك وفقا للحسابات الفلكية "فلكيا".

وينشر ”الخليج 365” إمساكية شهر رمضان المعظم لعام 1446 هجريا الموافق 2025 ميلاديا، لمدينة القاهرة، وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك، وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

- السبت 1 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و20 دقيقة، السحور 2:34، إمساك 4:34، الفجر 4:54، الشروق 6:21، الظهر 12:07، العصر 3:25، صلاة المغرب 5:54، العشاء 7:11.

- الأحد 2 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و21 دقيقة، السحور 2:33، إمساك 4:33، الفجر 4:53، الشروق 6:20، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:55، العشاء 7:12.

الإثنين 3 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 23 دقيقة، السحور 2:32، إمساك 4:32، الفجر 4:52، الشروق 6:19، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:55، العشاء 7:13.

الثلاثاء 4 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و25 دقيقة، السحور 2:31، إمساك 4:31، الفجر 4:51، الشروق 6:17، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:56، العشاء 7:13.

الأربعاء 5 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و27 دقيقة، السحور 2:30، إمساك 4:30، الفجر 4:50، الشروق 6:16، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57، العشاء 7:14.

الخميس 6 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و29 دقيقة، السحور 2:29، إمساك 4:29، الفجر 4:49، الشروق 6:15، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57، العشاء 7:15.

الجمعة 7 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و30 دقيقة، السحور 2:28، إمساك 4:28، الفجر 4:48، الشروق 6:14، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:58، العشاء 7:15.

السبت 8 مارس الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و32 دقيقة، السحور 2:27، إمساك 4:27، الفجر 4:47، الشروق 6:13، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:59، العشاء 7:16.

الأحد 9 مارس الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و34 دقيقة، السحور 2:25، إمساك 4:25، الفجر 4:45، الشروق 6:12، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 5:59، العشاء 7:17.

الإثنين 10 مارس الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و36 دقيقة، السحور 2:24، إمساك 4:24، الفجر 4:44، الشروق 6:11، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:00، العشاء 7:17.

الثلاثاء 11 مارس الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و38 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:18.

الأربعاء 12 مارس الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و39 دقيقة، السحور 2:22، إمساك 4:22، الفجر 4:42، الشروق 6:08، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:19.

الخميس 13 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و41 دقيقة، السحور 2:21، إمساك 4:21، الفجر 4:41، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

الجمعة 14 مارس الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و43 دقيقة، السحور 2:19، إمساك 4:19، الفجر 4:39، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:20.

السبت 15 مارس الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و45 دقيقة، السحور 2:18، إمساك 4:18، الفجر 4:38، الشروق 6:05، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:21.

الأحد 16 مارس الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و47 دقيقة، السحور 2:17، إمساك 4:17، الفجر 4:37، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04، العشاء 7:21.

الإثنين 17 مارس الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و49 دقيقة، السحور 2:16، إمساك 4:16، الفجر 4:36، الشروق 6:02، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:22.

الثلاثاء 18 مارس الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و51 دقيقة، السحور 2:14، إمساك 4:14، الفجر 4:34، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:23.

الأربعاء 19 مارس الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و53 دقيقة، السحور 2:13، إمساك 4:13، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06، العشاء 7:23.

الخميس 20 مارس الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و55 دقيقة، السحور 2:12، إمساك 4:12، الفجر 4:32، الشروق 5:59، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06، العشاء 7:24.

الجمعة 21 مارس الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و56 دقيقة، السحور 2:11، إمساك 4:11، الفجر 4:31، الشروق 5:57، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:07، العشاء 7:25.

السبت 22 مارس الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و58 دقيقة، السحور 2:09، إمساك 4:09، الفجر 4:29، الشروق 5:56، الظهر 12:02، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:25.

الأحد 23 مارس الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة، السحور 2:08، إمساك 4:08، الفجر 4:28، الشروق 5:55، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:08، العشاء 7:26.

الإثنين 24 مارس الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و2 دقيقة، السحور 2:07، إمساك 4:07، الفجر 4:27، الشروق 5:54، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27.

الثلاثاء 25 مارس الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و4 دقائق، السحور 2:05، إمساك 4:05، الفجر 4:25، الشروق 5:53، الظهر 12:01، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:09، العشاء 7:27.

الأربعاء 26 مارس الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و6 دقائق، السحور 2:04، إمساك 4:04، الفجر 4:24، الشروق 5:51، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:10، العشاء 7:28.

الخميس 27 مارس الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و8 دقائق، السحور 2:03، إمساك 4:03، الفجر 4:23، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29.

الجمعة 28 مارس الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقائق، السحور 2:01، إمساك 4:01، الفجر 4:21، الشروق 5:49، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:11، العشاء 7:29.

السبت 29 مارس الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة، السحور 2:00، إمساك 4:00، الفجر 4:20، الشروق 5:48، الظهر 12:00، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:12، العشاء 7:30.