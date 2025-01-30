شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة بإشراف الهلال الأحمر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تواصلت اليوم من معبر رفح عمليات إدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الفلسطينيين وسط الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وتشمل المساعدات مواد غذائية، وإمدادات طبية، ومياه شرب، إلى جانب احتياجات أساسية أخرى، يتم تسييرها عبر تنسيق مكثف بين الجهات المعنية.

تعبر الشاحنات من البوابة المصرية بعد استكمال إجراءات التفتيش والتنسيق، ثم تتجه عبر مسارها المحدد وصولًا إلى معبري كرم أبو سالم والعوجة، حيث يتم إدخالها إلى القطاع لضمان وصول الإمدادات إلى مستحقيها. وتضم القوافل شاحنات تابعة لمنظمات إغاثية، بالإضافة إلى شاحنات تجارية تحمل بضائع أساسية يحتاجها السكان.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يوميًا يتفاوت وفقًا لترتيبات العبور والتنسيق المسبق، حيث تسعى الجهات المختصة إلى زيادة عددها لمواكبة الاحتياجات المتزايدة داخل غزة.

تأتي هذه التحركات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين، حيث يشرف الهلال الأحمر المصري على عمليات التسيير لضمان دخول المساعدات بسلاسة.

وقد كثّفت مصر من دعمها الإنساني لغزة عبر إرسال المساعدات الطبية والغذائية، إلى جانب السماح بمرور الشاحنات التجارية التي تسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على السكان.

وأكدت مصادر إغاثية أن هذه القوافل تمثل شريان حياة لسكان غزة، حيث يعتمد مئات الآلاف على الإمدادات القادمة من مصر لمواجهة نقص المواد الأساسية.

وتواصل مصر دورها المحوري في تقديم الدعم الإنساني لغزة، في إطار التزامها بدورها الإقليمي ومسؤوليتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، مع استمرار التنسيق لضمان وصول المساعدات بانتظام وتذليل العقبات أمام عمليات العبور.