شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقع إحدى الطائرتين المحطمتين فى واشنطن بالقرب من مطار ريجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول من طواقم الإنقاذ في واشنطن إنهم تمكنوا من تحديد مكان إحدى الطائرتين المحطمتين، موضحا أن العمل سوف يتواصل خلال الساعات القادمة بحثا عن الضحايا والناجين.

أعلنت سلطات الطيران الأمريكية إغلاق مطار واشنطن، في أعقاب اصطدام طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

وقال مسؤول بهيئة الطيران في العاصمة واشنطن إن مطار ريجان سيبقى مغلقا حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت واشنطن.

وأضاف "هناك فريق تحقيق يعمل في الميدان"

وأعلنت هيئة الطيران الاتحادية في بيان مقتضب أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن.

وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرةً إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.

من جهته، أعلن مطار ريجان عبر منصاته الإعلامية أن جميع عمليات الإقلاع والهبوط تم تعليقها مؤقتا.