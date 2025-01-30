شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة واشنطن: فرق الإنقاذ تواصل عملها إثر حادث الطائرة فى ظل وضع صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمدة واشنطن إن فرق الإنقاذ تقوم بعملها في حادث تحطم الطائرة ولا يمكننا قول شيء عن التحقيق، موضحا أن العمل يتم حاليا في ظل وضع صعب والجو بارد ومظلم وسنواصل متابعة العمل.

وأضاف "هناك قوارب وغواصون يبحثون في نهر بوتوماك عن ركاب الطائرتين".

وجرى انتشال 18 جثة من نهر بوتوماك بعد حادث اصطدام طائرة ركاب بطائرة مروحية أثناء هبوطها في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن.

وكانت قد وأعلنت هيئة الطيران الاتحادية في بيان مقتضب أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.