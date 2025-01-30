شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران الاتحادية: اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية فى واشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الطيران الاتحادية في بيان مقتضب أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في مطار رونالد ريجان الوطني بالقرب من واشنطن.

وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرةً إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.

من جهته، أعلن مطار ريجان عبر منصاته الإعلامية أن جميع عمليات الإقلاع والهبوط تم تعليقها مؤقتا.