شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الطيران الأمريكية: إغلاق مطار واشنطن بعد حادث اصطدام طائرتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطات الطيران الأمريكية إغلاق مطار واشنطن، في أعقاب اصطدام طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة "بي إس إيه" آيرلاينز في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

وقال مسؤول بهيئة الطيران في العاصمة واشنطن إن مطار ريجان سيبقى مغلقا حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت واشنطن.

وأضاف "هناك فريق تحقيق يعمل في الميدان"