شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يؤيدون تكثيف الرقابة على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات الرقابة على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة.

وأيد 88% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة، بينما عار1 12% من القراء مطالب تكثيف حملات الرقابة على مصانع المواد الغذائية غير المرخصة.



