شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل القنصل العام المصرى بكندا والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، السفير نبيل مكي، قنصل مصر العام في كندا.

وحرص قداسة البابا خلال اللقاء على تقديم فكرة مختصرة عن خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كندا، مستعرضًا دورها الرعوي والمجتمعي هناك.

ومن جانبه، أكد السفير نبيل مكي دعمه الكامل لتلبية أي احتياجات للأقباط في كندا، مشيرًا إلى حرصه على تعزيز التواصل والتعاون بما يخدم أبناء الجالية المصرية هناك.