شكرا لقرائتكم خبر عن مدير وادي النيل بالفيوم: بحيرة قارون بدأت التعافي بعد زيادة معدلات التلوث في 2013 والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد العليم امين مدير عام منطقة وادى النيل بالفيوم، أن بحيرة قارون من أقدم البحيرات في العالم وأقدمها وتتميز بأنواع أسماك كانت تتميز بطعم جميل ويختلف، مشيرا إلى أنه في فترة من الفترات وصلت من عام 2013 إلى 2014 زاد معدل التلوث فيها نتيجة خلط التلوث الصرف الزراعي مع الصرف الصحي نتيجة الزيادة السكانية.

وأوضح عبد العليم أمين، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أن ظهور العشوائيات وما تم عمله وإلقاء الصرف الصحي على أهم مصرف يزود البحيرة وهو مصرف البطس مختلط بالصرف الزراعي والصناعي، لافتا إلى أن هناك محطات معالجة بالمتابعة مع جهاز شئون البيئة لإقامة وحدات معالجة لكل مصنع.

وتابع: "إضافة إلى ظهور حشرة الأيزوبودا التى دخلت البحيرة في 2014 وهذه الحشرة موجودة في البحر المتوسط بصفة عامة ولكن لا تؤثر في البحر المتوسط لأنه بحر مفتوح وظهرت الحشرة بكثافة"، مؤكدا أن البحيرة بدأت تتعافى وهناك تدعيم لبحيرة قارون في شهر يونيو المقبل بإلقاء زريعة الجمبري بكميات كبيرة.

