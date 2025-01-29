شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: ترحيل وتهجير الشعب الفلسطينى ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، للتاريخ.. الرئيس السيسى: ترحيل وتهجير الشعب الفلسطينى ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.. ومصر ملتزمة بثوابتها التاريخية.. الرئيس فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكينى: مصر حذرت منذ البداية من أن يكون الهدف هو جعل الحياة فى القطاع مستحيلة ليتم تهجير الفلسطينيين.. الشعب المصرى سيخرج إلى الشارع حال التهجير.. الحل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.. غير مسموح المساس بالأمن القومى لبلادنا.. وعازمون على العمل مع الرئيس الأمريكي والتوصل للسلام المنشود..

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ـ للتاريخ.. الرئيس السيسى: ترحيل وتهجير الشعب الفلسطينى ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.. ومصر ملتزمة بثوابتها التاريخية.. الرئيس فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكينى: مصر حذرت منذ البداية من أن يكون الهدف هو جعل الحياة فى القطاع مستحيلة ليتم تهجير الفلسطينيين.. الشعب المصرى سيخرج إلى الشارع حال التهجير.. الحل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.. غير مسموح المساس بالأمن القومى لبلادنا.. وعازمون على العمل مع الرئيس الأمريكي والتوصل للسلام المنشود



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