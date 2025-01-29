شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة برقم الجلوس فور ظهورها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بـ محافظة الجيزة، عن رابط الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك بعد اعتمادها من قبل المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بنسبة نجاح بلغت 85.90%.

ويمكن لأولياء الأمور بالجيزة، الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، فور إعلانها من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية، اضغط هنا

واعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.

وقال محافظ الجيزة، إن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.90%، حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالب وطالبة من إجمالى عدد 204325 متقدم للامتحانات حضر منهم 203435.

وأضاف المحافظ أن نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى بلغت 98.39% بعد تجاوز 244 طالب وطالبة للحد الأدنى من إجمالى 271 متقدم للامتحانات حضر منهم 248 طالب وطالبة.

وأشار إلى أن نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع بلغت 100%، حيث تجاوز عدد 62 طالب وطالبة للحد الأدنى، وكذا بلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100%، حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 22 طالب وطالبة للحد الأدنى.