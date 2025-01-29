شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة: حريصون على نجاح مبادرة اللجان الاستشارية للتواصل مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة حريصة على نجاح مبادرة اللجان الاستشارية المتخصصة للتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص وتحقيق مستهدفات بشكل فورى.

وأوضح إنه التقى عدد من القيادات والزعماء خلال مشاركته بمنتدى دافوس، وجميعهم أشادوت بموقف مصر الثابت والمتزن فى العديد من الملفات بالمنطقة.



وأوضح أن الحفار الخاص بحقل ظهر وصل أمس وسيتم البدء فى أعمال الحفر وزيادة الطاقة الإنتاجية، موضحا أن رئيس شركة إينى أشاد بسداد مصر لمستحقات الأجانب وأن مصر قادرة أن تعود خلال عامين لتصدير الغاز.

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة خطوة تمثل شاهدا قويا على الجهود التى تبذلها الدولة المصرية للتهدئة بالمنطقة، ووقف دماء الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه أن مصر ستواصل السعي بكل جدية لتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، سعيًا لحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإعادة وصول الخدمات للقطاع.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن مصر تواصل تقديم المساعدات لقطاع غزة، موضحا أن مصر موقفها ثابت من القضية الفلسطينية، ووقوفها مع الأشقاء الفلسطينيين وحقهم فى إقامة دولة فلسطين.