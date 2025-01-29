شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: الإدارة السابقة سمحت بتدفق المجرمين إلى داخل البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الإدارة الأمريكية السابقة سمحت بتدفق المجرمين إلى داخل البلاد.

وفي سياق آخر، أكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة القاهرة الإخبارية، أن قرار تجميد المنح الفيدرالية لن يؤثر على الضمان الاجتماعي بالولايات المتحدة. وأضاف ترامب أن الموظفين الفيدراليين مطالبون بالعودة للعمل من المكاتب.