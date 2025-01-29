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ننشر أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم غدا

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  • ننشر أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم غدا 1/5
  • ننشر أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم غدا 2/5
  • ننشر أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم غدا 3/5
  • ننشر أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم غدا 4/5
  • ننشر أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم غدا 5/5

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القاهرة - سامية سيد - نشر مكتب الشهداء والأسرى في حركة حماس، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين أسماء القائمة الثالثة من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل ليوم غدٍ الخميس.

وتتضمن القائمة 110 من أسرى المؤبدات والأحكام العالية والأسرى الأطفال. وينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة بأسماء الأسرى والمحررين الفلسطينيين يوم غد الخميس بما فيهم الأسرى المبعدين.

الأسماء 1
الأسماء 1
الأسماء 2
الأسماء 2
الأسماء 3
الأسماء 3
الأسماء 4
الأسماء 4

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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