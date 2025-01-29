شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مكتب الشهداء والأسرى في حركة حماس، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين أسماء القائمة الثالثة من أسماء الأسرى المحررين في المرحلة الأولى لعملية التبادل ليوم غدٍ الخميس. وتتضمن القائمة 110 من أسرى المؤبدات والأحكام العالية والأسرى الأطفال. وينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة بأسماء الأسرى والمحررين الفلسطينيين يوم غد الخميس بما فيهم الأسرى المبعدين.

الأسماء 1

الأسماء 2

الأسماء 3

الأسماء 4

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