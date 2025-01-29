شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشرع رئيسا لسوريا خلال المرحلة الانتقالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إن أحمد الشرع يقوم بمهام رئاسة الجمهورية السورية خلال المرحلة الانتقالية.

وفي السياق نفسه، ذكرت تقارير إخبارية، إن الفصائل السورية المشاركة في "اجتماع النصر" والذي ينعقد برئاسة أحمد الشرع، أعلنت حل نفسها.

وكانت قد ذكرت تقارير إخبارية، أن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيعقد اليوم الأربعاء، اجتماعا للفصائل العسكرية في سوريا، وذلك لمناقشة حل جيش النظام السابق وحزب البعث والجبهة الوطنية التقدمية.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع حل جميع التشكيلات العسكرية والثورية والمدنية وضمها لهيكلة الدولة السورية.