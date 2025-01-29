شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يطلق مسابقة "نوابغ الأزهر" بمعرض الكتاب وفوز جنوب سيناء فى أول يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم جناح الأزهر بمعرض الكتاب، الحلقة الأولى من برنامج "نوابغ الأزهر" في موسمه الأول، وهي المسابقة التي تهدف إلى إبراز قدرات ومواهب الطلاب الأزهريين وتميزهم في مختلف مجالات العلم والمعرفة، وتشهد المسابقة منافسات وتصفيات بين الطلاب من مختلف المناطق الأزهرية، حيث يطرح خلالها عدد من الأسئلة التخصصية التي تكشف عن مستوى علمهم وقدرتهم على التفكير النقدي، وبدأت اليوم بطلاب محافظتى القاهرة وجنوب سيناء وفاز طلاب سيناء بعد الاحتكام لسؤال السرعة لحسم المنافسة بعد أن حصل الفريقين علي العلامة الكاملة.

ويقوم المركز الإعلامي للأزهر الشريف بالتعاون مع قطاع المعاهد الأزهريّة، ببث حلقات المسابقة مباشرة عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتيح للجمهور متابعة هذه المسابقة التي تُعتبر من أبرز الفعاليات الطلابية لهذا العام.

وشهد جناح الأزهر في معرض الكتاب تقديم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي أضفت طابعًا مميزًا على الفعاليات، حيث قدم طلاب المعاهد الأزهرية العديد من الابتهالات الدينية والعروض الفنية التي نالت إعجاب الزوار، وسط تفاعل من الجمهور، كما نظم جناح الأزهر محاضرات متخصصة في فن الخط العربي، سلطت الضوء على تاريخ هذا الفن العريق وأهمية الحفاظ عليه كجزء من التراث الإسلامي، وتم تنظيم ورش عمل تفاعلية بمجلة "نور" بهدف تعزيز مهارات الكتابة والتعبير لدى الأطفال والشباب، وتعريفهم بأسس الكتابة السليمة، بالإضافة إلى استكشاف الجانب الإبداعي في مختلف المجالات.

ويشارك الأزهر الشريف للعام التاسع على التوالي بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.