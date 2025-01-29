شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط طن لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتائج الحملات التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع حى جنوب لضبط كافة الممارسات التى تضر بصحة المواطنين.

واطلع المحافظ على جهود الحملات التى أسفرت عن ضبط أحد أماكن تداول وتخزين اللحوم ومصنعاتها بناحية حى جنوب الجيزة، حيث تم ضبط كمية من اللحوم والكبدة مقدارها 1035 كيلو جرام ما بين كبدة منتهية الصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولحوم وقلب ودهون وعجين حواوشى مجهول المصدر وقد تم التحفظ على المضبوطات ونقلها لأحد الثلاجات تحت تصرف النيابة العامة.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمواصلة الحملات التفتيشية علي المحال العامة والأسواق والمخازن لضبط السلع والمنتجات مجهولة المصدر او المنتهية الصلاحية والتحفظ على واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين وضمان سلامه السلع المطروحة بالأسواق.

وأشار السيد بلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الحملات التي تم تنفيذها اليوم تأتي استكمالاً لسلسلة من الحملات التي تم تنفيذها لتحقيق السيطرة التموينية على الأسواق وتحقيق الدور الرقابي.

جاءت الحملة بمتابعة من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة، ومشاركة محى اسماعيل وسلطان النجار، ومفتشى الرقابة المركزية بمديرية تموين الجيزة، ومديرية الطب البيطرى.