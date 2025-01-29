شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: قررنا الإفراج غدا عن 3 محتجزين إسرائيليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن حركة حماس، قولها إنها قررت الإفراج، غدا الخميس، عن ثلاثة محتجزين إسرائيليين.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت إنه سيتم إطلاق سراح 8 محتجزين بينهم 5 تايلانديين سيتم إطلاق سراحهم غدا.

كما نقلت الوكالة، عن مصادر إسرائيلية، قولها إن إسرائيل أكدت أنه سيتم الإفراج عن 3 محتجزين أحياء من الرجال.