شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.90% والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالأربعاء، 29 يناير 2025 06:26 م
اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025.
وأشار محافظ الجيزة إلى أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب 85.90% حيث تجاوز الحد الأدنى عدد 174745 طالبا وطالبة من إجمالى 204325 متقدما للامتحانات حضر منهم 203435.
وأضاف المحافظ أنه بلغت نسبة نجاح الطلاب بالقسم المهنى 98.39% بعد تجاوز 244 طالبا وطالبة للحد الأدنى من إجمالى 271 متقدما للإمتحانات حضر منهم 248.
كما بلغت نسبة النجاح لمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز عدد 62 طالبا وطالبة للحد الأدنى.
وكذا بلغت نسبة النجاح لمدارس المكفوفين 100% حيث تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للإمتحانات والبالغ عددهم 22 طالبا وطالبة للحد الأدنى.
ويتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح.
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