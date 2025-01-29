شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة أولى وثانية إعدادى بالجيزة غدا فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

تعلن الإدارات التعليمية بالجيزة، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، للصفين الأول والثانى الإعدادي، غدا الخميس 30 يناير 2025، في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، ودون تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى.

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية (من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الثاني الإعدادي) للمدارس الحكومى والخاص، إلكترونيًا، على موقعها الرسمي، تسهيلًا على الطلاب وأولياء الأمور.

وانتهت امتحانات الفصل الدراسى الأول، لجميع الصفوف الدراسية، الخميس 23 يناير الجارى، بعد أداء طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في آخر المواد الدراسية، بالإضافة إلى ختام تقييمات الصفين الأول والثانى الابتدائى بشكل نهائي في الترم الأول.

وبدأت إجازة نصف العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، رسميًا، وفق المواعيد التى تم تحديدها فى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى، وتستمر حتى 6 فبراير المقبل، حيث يعتبر يوم 6 فبراير موعد انتهاء إجازةً نصف العام ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 8 فبراير 2025.