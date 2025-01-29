شكرا لقرائتكم خبر عن 2220 منفذا بمبادرة كلنا واحد لتوفير سلع مخفضة تحت رعاية الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

تحت رعاية رئيس الجمهورية، أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) وذلك لمدة شهر اعتباراً من 1 فبراير 2025 لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة .. بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وتم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير المستلزمات والسلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2220 فرع – 32 معرض ) بمختلف محافظات الجمهورية.. للمبادرة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.



كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد (1050) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. والموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).



يأتى ذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.