شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: روابط تاريخية بين مصر وكينيا شعبيا ورسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن زيارة الرئيس الكيني ويليام روتو تأتي بالتزامن مع الذكرى الستين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين، ما يعكس أهمية عمق العلاقات والروابط التاريخية بين مصر وكينيا على المستويين الرسمي والشعبي.

أضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكيني بقصر الاتحادية:"لقد أتاحت هذه الزيارة المجال لعقد مباحثات ثنائية بناءة مع أخي فخامة الرئيس روتو، تم خلالها التأكيد على استمرار العمل لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائي في كافة المجالات، لا سيما الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب وموضوعات المياه والثقافة والتعليم وتبادل الخبرات وبناء القدرات".