شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: هناك ظلم تاريخى وقع على الشعب الفلسطينى خلال 70 سنة والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ردا على ما يثار حول موضوع تهجير الفلسطينيين: "اسمحوا لي أن أنا هنا يعني أخرج عن سياق الكلام اللي أنا قلته دلوقتي، وأقول أن إحنا خلال ما يقرب من 15 شهر أكدنا أن ما نراه منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو عبارة عن إفرازات لنتائج سنين طويلة جدا جدا لم يصل فيها أو لم يتم فيها الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وبالتالي جذور المشكلة لم يتم التعامل معها، وهنا كل عدة سنوات ينفجر الموقف ويحدث ما نراه أو ما رأيناه في قطاع غزة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكيني بقصر الاتحادية: "إذن الحل لهذه القضية هو حل الدولتين ..إيجاد دولة فلسطينية دى حقوق تاريخية.. لا يمكن تجاوزها .. وده مش رأيي أنا لازم نكون وأنا بتكلم في النقطة دي واضعين في الاعتبار الرأي العام مش العربي ومش المصري الرأي العام العالمي، الذي يرى أن هناك ظلم تاريخي وقع على الشعب الفلسطيني خلال السبعين سنة اللي فاتوا، ويرى أن حل هذه الأزمة.. مش إخراج الشعب الفلسطيني من مكانه لا هو أن يبقى فيه حل للدولتين جنبا إلى جنب.. ما يحقق أمن وسلام للمواطن الإسرائيلي وأمن وأمان للمواطن الفلسطينى".