شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: ما يحدث فى البحر الأحمر لا يمكن فصله عن العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه تناول مع الرئيس الكيني آخر التطورات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، حيث توافقنا فى الرؤى حول خطورة ما تشهد منطقة البحر الأحمر من تهديدات أمنية تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع والتأثير على الدول الرئيسي والفاعل للدول المشاطئة للبحر الأحمر فى تناول شؤونها وهو الوضع الذي لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلي على غزة باعتباره سببا رئيسيا لهذه التهديدات الأمنية.

أضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الكيني بقصر الاتحادية: من هنا تم التأكيد على حتمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه بعد جهود مصرية مضنية بالشراكة مع شركائنا في قطر والولايات المتحدة الأمريكية وضرورة السماح باستئناف النفاذ الإنساني الكامل للفلسطينيين فى غزة لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي وبدء مسار سياسي حقيقي لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.