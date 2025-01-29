شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الـ30 لمؤسسة اليابان.. سفير طوكيو: نعمل على دفع العلاقات الثنائية بـ2025 والان مع تفاصيل الخبر

قال فوميو إيواي، سفير اليابان بالقاهرة إن العلاقات المصرية اليابانية، التي ارتقت إلى شراكة استراتيجية في عهد رئيس الوزراء كيشيدا والرئيس السيسي في عام 2023، تعززت في عام 2024 بسلسلة من الأحداث التذكارية.



جانب من الحفل

وأضاف فى كلمة ألقاها فى حفل استقبال لاستعراض طقوس الشاي اليابانية أن من بين هذه الأحداث الذكرى الـ70 للتعاون الإنمائي بين مصر واليابان، والذكرى الـ50 لقسم اللغة والأدب الياباني في جامعة القاهرة، والذكرى الـ40 لمحطة أبحاث الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم بالقاهرة، والذكرى الـ30 لبرنامج التعاون الإنمائي بين اليابان ومصر "KUSANONE" - المساعد في المنح لمشاريع الأمن الإنساني على مستوى القاعدة الشعبية في مصر.



جانب من الطقوس

وأوضح السفير أن هذا الزخم سيستمر في عام 2025 إذ يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لمؤسسة اليابان بالقاهرة، التي لعبت دورًا حيويًا في تعزيز اللغة والثقافة اليابانية هنا. بالإضافة إلى ذلك، في 26 يناير، وقعنا اتفاقية منحة لتجديد المقاعد والسجاد في دار الأوبرا المصرية - وهو رمز طويل الأمد للصداقة المصرية اليابانية. وتدخل دار الأوبرا الآن مرحلة جديدة من التعاون، مما يجعل هذا العام مهمًا بشكل خاص.

وحول طقوس الشاي، قال السفير إنه بفضل جهود طارق السيد، رئيس جمعية أوراسينكي تانكوكاي مصر، أتيحت الفرصة لتجربة ثقافة الشاي اليابانية اليوم. وأضاف أنه فى حين أن طقوس حفل الشاي قد تبدو رسمية، إلا أنها متجذرة بعمق في مبادئ الاحترام واليقظة والضيافة. تعكس كل حركة في عملية صنع الشاي مراعاة الضيوف والرغبة في تعزيز الاحترام المتبادل والوئام بين جميع المشاركين.

وقال السفير إنه يتطلع إلى تقديم سحر اليابان وتعزيز زخم التبادل الثقافي بين البلدين.



ويشار إلى أن أول من قدم هذا النوع من الشاي إلى اليابان في القرن الثاني عشر كانوا رهبان الطائفة البوذية زين بعد عودتهم من الدراسة في الصين، وفي معابد زين كان هذا الشاي يستخدم كمنبه لطيف لتنقية العقل أثناء التأمل، كما تم تقييمه كدواء، بالإضافة إلى استخدامه الرمزي في المراسم وبعد ذلك انتشر الاستمتاع بـ «ماتشا» إلى الطبقات الحاكمة وطبقات النبلاء التي تعددت لديها وظائف الشاي.



