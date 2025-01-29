شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من عقار لعلاج الطفيليات والإسهال.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

حذرت هيئة الدواء المصرية فى منشور رقم 1 لسنة 2025 من دواء Nit Clean 500 MG tab تشغيلة رقم 23527 وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن سبب التحذير، هو أن المستحضر غير مطابق للمواصفات وصادر له عدم مطابقة من معامل هيئة الدواء.



ويذكر أن دواء Nit Clean الذي يحتوي على المادة الفعالة نيتازوكسانيد يستخدم كمضاد للطفيليات وعلاج للإسهال.





وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت تمكنها بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط مجموعة من الأشخاص، بأحد الأسواق بنطاق محافظة القاهرة، وبحيازتهم كميات من الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وذلك وفقًا لما تم رصده من شكاوى متعددة، وفى إطار متابعة سوق الدواء وضبط الخارجين عن القانون.

حيث بدأت الواقعة برصد عدد من مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع والمنصات الإخبارية التي تداولت معلومات وصور بوجود بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة من عدد من الأشخاص غير الصيادلة فى أحد الأسواق العامة بالقاهرة، بالإضافة إلى ما تم تلقيه من الشكاوى بهيئة الدواء المصرية تفيد بتداول الأدوية ومستحضرات التجميل خارج المؤسسات الصيدلانية المرخصة.