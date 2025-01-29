شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون فى مجال الرعاية الصحية والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في تطوير خدمات الرعاية الصحية، وذلك لبحث تعزيز التعاون في القطاع الصحي.

يأتي الاجتماع على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة العربي Arab Health Expo، والذي يعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير 2025 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ الاجتماع بالترحيب بوفد الشركة معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الشركة لدعم المنظومة الصحية في مصر.

وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش عدة مقترحات لإجراء دراسة جدوى حول إنشاء مصنع محلي لإنتاج أجهزة الأشعة الطبية، وقطع الغيار في مصر، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتوطين التكنولوجيا الطبية، وكذلك التعاون في تطوير رعايات السكتة الدماغية والخدمات الحرجة ببعض مستشفيات الوزارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن اللقاء ناقش تكنولوجيا الرعاية الصحية من خلال تقديم تقنيات الرعاية الصحية المبتكرة، مثل أدوات التشخيص التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، ومنصات التشخيص «عن بُعد» وحلول الرعاية المتصلة، لتحسين نتائج الرعاية الصحية وكفاءتها، وأيضا مجالات تبادل الخبرات في التعليم والتدريب من خلال التعاون مع مؤسسة فيليبس لتسهيل برامج التدريب على إعداد التقارير والمراقبة، والعمل على تعزيز المبادرات الرئاسية في الكشف المبكر عن الأمراض، وأيضا متابعة المستجدات حول إنشاء مركز تدريب، ومعمل محاكاة بالمعهد الفني الصحي ببنها في محافظة القليوبية.

وأضاف «عبدالغفار» أن المناقشات تطرقت إلى تعزيز مجال تحليلات بيانات الرعاية الصحية والرؤى من خلال التعاون في تطوير منصات تحليل البيانات لدعم اتخاذ القرارات في المجال الطبي، وتطوير السياسات، وتخصيص الموارد، والتعاون في تطوير ودعم جهود تحويل بعض المنشآت الطبية في القاهرة لتكون مركزا إقليمياً للرعاية الصحية، مع التركيز على السياحة العلاجية، ومبادرات البحث العلمي.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء ناقش التعاون في تطوير برامج التنمية للكوادر البشرية في مجال الرعاية الصحية، بما في ذلك التدريب وبناء القدرات ومبادرات تنمية المهارات، بالإضافة إلى التعاون في تطوير سياسات ولوائح الرعاية الصحية التي تعزز تبني تقنيات الرعاية الصحية المبتكرة.