شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2025 فى الجيزة.. استعلم الآن والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء الأمور بمحافظة الجيزة، عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الإعدادى، وذلك بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نتائج صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

تسهيلًا على أولياء الأمور، أعلنت المديرية، أمس الثلاثاء، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 للصفين الأول والثانى الإعدادي للمدارس الحكومي والخاص، على موقعها الإلكترونى الرسمى.

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وبدأت المديريات التعليمية إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، الأسبوع الجارى، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، حيث تتيح النتائج للطلاب عبر المواقع الرسمية لها لتمكينهم من معرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وتعلن نتائج طلاب صفوف النقل من الثالث الابتدائى حتى الثانى الثانوى العام، على أن يتم البدء فى إعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الأول نهاية الأسبوع الجارى وبداية فبراير المقبل.

وأوضحت المديريات التعليمية، أن تقييمات الفصل الدراسى الأول لا يحدد فيها حالة الطالب راسب أو ناجح ولكن يتم تحديد حالة الطالب نهاية العام الدراسى بعد أداء الامتحان فى الترم الثانى، حيث إن درجات الطالب فى الفصلين الدراسيين مكملتين لبعضهما.