شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الإدارى يلغى قرار اعتبار التابلت عهدة شخصية للطالب وولي الأمر والان مع تفاصيل الخبر

قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الذي كان ينص على أن التابلت المخصص للطلاب هو عهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، ويلزم بتسليمه للوزارة في نفس الحالة التي تم استلامه بها بعد انتهاء الدراسة.

وكان القرار قد أثار جدلًا واسعًا بين أولياء الأمور والطلاب، حيث اعتبره البعض غير عادل ويثقل كاهل الأسر، خاصة في ظل تزايد التكاليف المتعلقة بالتعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كشفت فى شهر نوفمبر الماضى تفاصيل إقرار الطالب وولى الأمر الذى يتم توقيعه عند استلام التابلت، موضحة أنه يوقع ولي الأمر والطالب بالصف الأول الثانوي على إقرار استلام جهاز التابلت، وأن يتم تسليمه مرة أخرى بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة، وأن يتم الحفاظ عليه دون العبث أو التلف أو الفقد.

وينص نموذج إقرار استلام جهاز تابلت (الطالب، وولى أمره) الثانوي العام التابعة للإدارة التعليمية: بأن نجلى قد تسلم جهاز حاسب آلي لوحي (تابلت) مسلسل رقم IMEI ، والتزم أنا ونجلى بالمحافظة عليه من العبث أو التلف أو الفقد، وفى حالة تعرضه للتلف أو الفقد أكون ملتزما بسداد قيمة الجهاز كاملة، شاملة كافة النفقات التي تحملتها الوزارة، كما التزم بتكاليف صيانته في حالة حدوث أى أعطال يكون نجلى قد تسبب فيها على نفقتي الخاصة، وذلك بمراكز الصيانة المعتمدة التابعة الشركة سامسونج بجمهورية مصر العربية، وأتعهد بعدم الإصلاح خارج مراكز صيانة الوكيل المعتمد.

وأتعهد بتسليم جهاز التابلت متى انتهى قيد نجلي بالمرحلة الثانوية بأي سبب من أسباب انتهاء القيد سواء بالنجاح أو غيره ، مع التوقيع وكتابة التاريخ وبيانات الطالب والرقم القومي ولى أمر الطالب والتوقيع والرقم القومي.