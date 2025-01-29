شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تستقبل قرينة رئيس كينيا وتؤكد: فرصة لتوطيد أواصر الصداقة والان مع تفاصيل الخبر

عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها اليوم باستقبال السيدة راتشيل روتو، قرينة رئيس جمهورية كينيا.

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن هذه الزيارة تمثل فرصة لتعزيز التعاون وتوطيد أواصر الصداقة بين بلدينا.

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية:"أرحب بها في مصر بكل التقدير، وأتمنى لها إقامة طيبة فى أرض الكنانة".