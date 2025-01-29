شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: كوكاكولا تسحب آلاف المشروبات لتلوثها بمادة الكلورات فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إنه مع سحب شركة كوكاكولا آلاف المشروبات الغازية "الملوثة" من أرفف متاجرها فى أوروبا أطلق مسئولون صحيون في المملكة المتحدة تحقيقا عاجلا، وكشفوا عن مخاطر خفية قد تكون كامنة في العلب.



تلوث الكوكاكولا وسحبها

وقالت الصحيفة، يعرف العلماء منذ فترة طويلة أن الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغازية بانتظام، مثل كوكاكولا، هم أكثر عرضة للإصابة بمجموعة من مشاكل القلب والأسنان، مقارنة بأولئك الذين يختارون شرب الماء.

لكن الآن بدأت المشروبات الغازية تجذب اهتماما جديدا بعد أن أطلقت وكالة معايير الغذاء (FSA) أمس تحقيقا في التلوث المحتمل بالكلورات.



تلوث الكوكاكولا

وجاء ذلك بعد ساعات من كشف شركة كوكاكولا عن سحب منتجات، بما في ذلك شاي فوز وفانتا وكوكاكولا وسبرايت وتروبيكو، في بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا بعد أن كشفت الاختبارات عن "مستويات مرتفعة" من المادة الكيميائية، ولم يكن الرؤساء متأكدين من العدد الدقيق للمشروبات المتضررة، ومع ذلك، أضافوا أن "أغلبية المنتجات المتضررة وغير المباعة" قد تمت إزالتها.

وقالت شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز، شريكة التعبئة للشركة، إنها لم تتلق حتى الآن أي "شكاوى أو مخاوف من المستهلكين في بريطانيا العظمى".

وأضافت الصحيفة أن الكلورات هو مركب كيميائي موجود عادة في الغذاء والماء بسبب استخدامه في معالجة المياه وتجهيز الأغذية، وهو منتج ثانوي للكلور، ومعروف على نطاق واسع باستخدامه في حمامات السباحة وكمطهر.

في حين أن الكميات الصغيرة عادة ما تكون غير ضارة، فقد أشارت الأبحاث منذ فترة طويلة إلى أن المستويات العالية من التعرض يمكن أن تشكل مخاطر صحية خطيرة - وخاصة للفئات الضعيفة مثل كبار السن - بما في ذلك خلل في الغدة الدرقية وحتى الفشل الكلوي.

في عام 2015، قالت هيئة سلامة الأغذية الأوروبية إن التعرض طويل الأمد للكلورات قد يشكل "خطراً صحياً محتملاً على الأطفال"، ووجد التقرير نفسه أيضًا أن التعرض المزمن بمرور الوقت يمكن أن يمنع امتصاص اليود، قد يؤدي نقص اليود إلى ضعف وظيفة الغدة الدرقية - التي تنظم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك عملية التمثيل الغذائي.

وأضافت أن "تناول كميات كبيرة من الكلورات في يوم واحد قد يكون سامًا للإنسان لأنه يمكن أن يحد من قدرة الدم على امتصاص الأكسجين، مما يؤدي إلى الفشل الكلوي".

ويرجع ذلك إلى أن الجرعات العالية جدًا يمكن أن تسبب الميتهيموجلوبين في الدم - وهو اضطراب نادر في الدم يحدث عندما يكون هناك الكثير من الميتهيموجلوبين في الدم، مما يمنع خلايا الدم الحمراء من توصيل كمية كافية من الأكسجين.

وخلص تقرير صدر عام 2021 عن هيئة سلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية الهولندية أيضًا إلى أن التعرض المطول للكلورات "سيكون له تأثير على الغدة الدرقية بسبب التثبيط التنافسي لامتصاص اليود"، مما يسبب مشاكل طويلة الأمد.

وتوصلت دراسة إيطالية أجريت عام 2012 أيضًا إلى أن النساء المعرضات لمستويات عالية من الكلورات في مياه الشرب أثناء الحمل كن "أكثر عرضة لخطر إنجاب أطفال حديثي الولادة يعانون من عيوب انسداد المسالك البولية".

وقال الباحثون في دورية " البحوث البيئية" إن الأطفال معرضون أيضًا لخطر أكبر للإصابة بالحنك المشقوق - وهو فتحة أو انقسام في سقف الفم - والسنسنة المشقوقة، عندما لا يتطور العمود الفقري والحبل الشوكي بشكل صحيح في الرحم، مما يتسبب في حدوث فجوة في العمود الفقري.

ولم تكشف شركة كوكاكولا عن المستويات الدقيقة للكلورات التي تم اكتشافها في الدفعات الملوثة من منتجاتها، ومع ذلك، وفقًا لإرشادات هيئة سلامة الأغذية الأوروبية، فإن استهلاك ما يصل إلى 36 ميكروجرامًا من الكلورات لكل كيلوجرام من وزن الجسم يوميًا يعتبر آمنًا.

وقال المسئولون إن سحب المنتج هو إجراء احترازي لتقليل المخاطر الصحية المحتملة، وضمان تجنب التعرض الطويل الأمد لمستويات مرتفعة من الكلورات.

القائمة الكاملة لمشروبات كوكاكولا التي تم سحبها من الأسواق في أوروبا..

كوكا كولا ، فانتا، تروبيكو، شاي الفوز، شبح، النعيم الملكي، أبليتايزر، كوكا كولا خالية من السكر، دايت كوك، كما تم سحب نسخ خفيفة وصفرية من المشروبات الأخرى المذكورة.

وقالت آن جرافيت، مديرة المنتجات في هيئة معايير الغذاء: "إذا حددنا أي طعام غير آمن، فسنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان إزالته وتنبيه المستهلكين".

وفي بيان لها، قالت شركة كوكاكولا يوروباسيفيك بارتنرز أيضًا: "يركز الاستدعاء على بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا، حيث تم سحب غالبية المنتجات المتأثرة من البيع، فقد أظهرت الاختبارات الروتينية أن بعض المنتجات تحتوي على مستويات مرتفعة من الكلورات".

وخلص تحليل أجراه خبراء مستقلون إلى أن احتمال وجود أي خطر مرتبط بالشعور بالإعياء المؤقت نتيجة استهلاك هذه المنتجات منخفض للغاية.

وتشير الأدلة الناشئة إلى أن شرب الكثير من المشروبات السكرية قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب لأنها يُعتقد أنها ترفع مستوى الدهون الثلاثية - وهو نوع من الدهون التي يمكن أن تزيد من سماكة الشرايين التي تغذي القلب.

وقالت الصحيفة إنه قد ثبت أيضًا أن تناول كميات كبيرة من السكر، وخاصة من المشروبات السكرية، يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، وربما - وفقًا لبعض الأبحاث - ارتفاع خطر الإصابة بسرطان الكبد ، كما وجدت مراجعة رئيسية أجريت عام 2023 للأبحاث حول السكريات المضافة أن الإفراط في استهلاك المشروبات السكرية - مثل المشروبات الغازية والعصائر وعصائر الفاكهة - مرتبط بـ 45 حالة صحية مختلفة.

توصل العلماء إلى أن كل مشروب سكري يستهلكه الناس يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 17%، ويزيد من خطر الوفاة بشكل عام بنسبة 4%، ويزيد من خطر الإصابة بالنقرس بنسبة 4%.

كما تم ربطه بشكل وثيق بـ10 مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية والسكتة الدماغية بالإضافة إلى 7 أنواع من السرطان بما في ذلك سرطان الثدي والبروستاتا والبنكرياس، وارتبط الإفراط في تناول السكر أيضًا بمشاكل صحية أخرى مثل الربو وتسوس الأسنان والاكتئاب، وفقًا للنتائج المنشورة في المجلة الطبية البريطانية.