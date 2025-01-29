شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.
وجاءت التعيينات على النحو التالي:
* الدكتورة أماني أسامة كامل حسن، نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث.
* الدكتور شريف محمد صبري حافظ العطار، نائبًا لرئيس جامعة الفيوم لشؤون التعليم والطلاب.
* الدكتورة ياسمين أحمد محمود أحمد، عميدًا لكلية التربية النوعية جامعة أسيوط.
* الدكتور شريف حسن عبدالسلام حسن خميس، عميدًا لكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.
* الدكتور وائل السيد إبراهيم قنديل، عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة السويس.
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