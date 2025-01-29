شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة سنوات النقل فى القاهرة من 3 ابتدائى لـ 2 إعدادى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه من المقرر ان يتم الإعلان اليوم، نتيجة سنوات النقل من الصف الثالث الابتدائى الى الصف الثانى الاعدادى للعام الدراسي 2024 - 2025.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة صفوف النقل بالقاهرة، على بوابة محافظة القاهرة، على الرابط التالى..

وفى السياق، من المتوقع أن يتم إعتماد نتيجة الصف الثالث الاعدادى بالقاهرة مطلع الأسبوع القادم، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن طريق الضغط على الرابط التالي ..