شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بدر تتحمل مصروفات 36 طالبا بعد قرار الوكالة الأمريكية للتنمية تعليق برامجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق موافقة مجلس أمناء الجامعة على تحمل المسئولية المجتمعية تجاه 36 طالبا من أبنائها الدارسين وتوفير كافة المخصصات المالية والمصروفات الدراسية لهم بعد قرار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والخاص بتعليق جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوي العالم لمدة 90 يوما.



وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة بدر بالقاهرة أنه بالإشارة إلى ما تم تداوله خلال الأيام الماضية بناء على ما وصلنا من هيئة المعونة الأمريكية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وفي ضوء البيان الصادر من وزارة التعليم العالي بعد دعوة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لاجتماع طارئ للمجلس الأعلى للجامعات لبحث مشكلة الطلاب الحاصلين علي منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك بعد القرار الصادر بتعليق جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوي العالم لمدة 90 يوما.

كان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد ترأس مساء الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات و أعضاء المجلس ، والدكتور إيهاب عبدالرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وذلك بنظام "أونلاين".

وناقش الاجتماع مشكلة الطلاب المُلتحقين بالجامعات المصرية على منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقب قرار تعليق جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم لمدة 90 يومًا.

وناقش الاجتماع موقف 1077 طالبًا في مرحلة البكالوريوس على منح الوكالة موزعة على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية (877 طالبًا) والجامعة الأمريكية بالقاهرة (200 طالب).

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد ترأس أمس الثلاثاء، اجتماعًا طارئًا للمجلس الأعلى للجامعات بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء المجلس ، والدكتور إيهاب عبدالرحمن وكيل الشئون الأكاديمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، وذلك بنظام "أونلاين".

ناقش الاجتماع مشكلة الطلاب المُلتحقين بالجامعات المصرية على منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عقب قرار تعليق جميع برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مستوى العالم لمدة 90 يومًا.

وناقش الاجتماع موقف 1077 طالبًا في مرحلة البكالوريوس على منح الوكالة موزعة على الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية (877 طالبًا) والجامعة الأمريكية بالقاهرة (200 طالب).