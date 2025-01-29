شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار رامي رسلان عضوا بمحكمة القضاء الإدارى دائرة العقود وأملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مجلس الدولة قرارا رقم 67 لسنة 2025، بإلحاق المستشار رامي عزت رسلان، للعمل بمحكمة القضاء الإداري دائرة العقود وإملاك وأراض الدولة، وذلك اعتبارا من 1 فبراير 2025.

وفى هذا الصدد نرصد لكم السيرة الذاتية للمستشار رامى رسلان، والتى حفلت بالعديد من المحطات نسردها لكم كالتالى..

السيرة الذاتية:تخرج المستشار رامي رسلان من أكاديمية الشرطة ثم التحق للعمل بالسلك القضائى بمجلس الدولة وتدرج فيه حتى رقى إلى نائب رئيس مجلس الدولة بالقرار الجمهورى رقم 324 لسنة 2015، وقد عمل بالجهات الآتية:

٠ مفوضا للدولة بهيئه مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا.

٠ عضوآ بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة.

٠ مفوضآ للدولة لمحافظة البحر الأحمر.

٠ مفوضآ للدولة لمحافظة بورسعيد.

٠ رئيسا للمحكمة الاداريه للصحه وملحقاتها.

* رئيسا للمحكمه الاداريه لوزاره العدل وملحقاتها.

وقد ندب للعمل بالجهات الآتية:

٠ مستشارآ قانونيآ بالشركة القابضة للصناعات الغذائية.

٠ عضوآ بمجلس تأديب أكاديمية الفنون.

٠ عضوآ بالأمانة العامة للجنة القضائية العليا للإشراف على التعديلات الدستورية.

٠ خبير قانونى باللجان النوعية بمجلس النواب.